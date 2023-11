Atp finals: Gtt, +10% quota spettatori alle gare su tram e bus

In occasione degli 8 giorni di gara delle Nitto Atp finals, a Torino, il 30% degli spettatori delle partite al Pala Alpitour e dei partecipanti agli eventi collaterali ha viaggiato su mezzi pubblici del servizio di Gtt. Lo comunica l'ad del gruppo, Serena Lancione. "L'utilizzo delle metropolitana e dei mezzi di superficie ha dato un grande risultato e questo lo dobbiamo anzitutto alla disponibilità dei dipendenti di Gtt, è quest'aspetto che nel caso dei grandi eventi fa la differenza. Ai titolari dei biglietti per le partite delle Atp finals - ricorda Lancione - abbiamo offerto il biglietto gratuito e abbiano potenziato le linee tramviarie 4 e 10 che costeggiano il Pala Alpitour. Anche nel giorno dello sciopero abbiamo garantito la continuità dei servizi e la piena operatività".

Rispetto all'anno scorso - secondo i dati diffusi da Gtt - la quota di spettatori che ha utilizzato i mezzi pubblici è cresciuta del 10% ed è stata tripla - per fare un esempio - a quella per il derby di calcio nel vicino stadio Olimpico Grande Torino. Le linee interessate al Pala Alpitour, 4 e 10 da e per il centro, in parte anche la 17, hanno trasportato in media 3.000 persone a ogni sessione di gara, ossia 6mila al giorno con un tasso di utilizzo del 100% per le prime due linee, dell'80% per la terza. La linea 4 ha operato in questi giorni con 27 tram da 200 persone, la 10 con 16 vetture. L'obiettivo di Gtt per l'edizione 2024 delle Nitto Atp finals è di introdurre il biglietto virtuale, acquistabile insieme a quello dell'evento.