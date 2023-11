Piemonte, dalla Regione 95 milioni all'agricoltura

La Regione Piemonte mette 95 milioni di euro per l'attivazione dei bandi dello sviluppo rurale: 45 milioni per il pacchetto giovani, 20 per il miglioramento delle aziende, e 30 mln per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti. I bandi regionali saranno aperti entro dicembre. "Prosegue - sottolineano il governatore Alberto Cirio e l'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa - l'azione della Regione per attrarre i giovani piemontesi in agricoltura e favorire la nascita di nuove imprese con un pacchetto di aiuti importanti destinati ad avviare l'attività e a investire nell'innovazione aziendale. Anche le imprese della filiera agroindustriale - aggiungono - possono contare su un sostegno economico significativo per interventi che migliorano la produttività e rendono più competitivi i nostri prodotti sui mercati".