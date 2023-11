Polizia sequestra presidi No Tav in Val di Susa

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione di polizia in Val di Susa, nel Torinese. A quanto si apprende sono stati messi sotto sequestr i presidi del movimento No Tav ai Mulini, in Val Clarea, e a San Didero, perquisiti la scorsa estate per i disordini scoppiati durante il festival Alta Felicità. La polizia ha così dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo firmato dal gip del Tribunale di Torino.