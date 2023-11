Bonomi: Chiusura traforo Monte Bianco è questione nazionale

"E' necessario richiamare l'attenzione su quello che sta continuando ad accadere sulle infrastrutture alpine. Da anni si richiama l'attenzione sul traforo del Monte Bianco che non è solo un tema della Valle D'Aosta ma è un tema nazionale". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi aprendo i lavori del convegno "Il fattore tunnel. La fragilità delle connessioni tra Italia ed Europa". "Questa battaglia sulle infrastrutture non è una battaglia corporativa delle imprese della Valle D'Aosta e delle imprese italiane" ma "è una battaglia strategica del Paese", ha spiegato ricordando che non si può "assistere inermi a perdere Pil, posti di lavoro e ricchezza nei nostri territori". "Sono molti anni - ha proseguito - che registriamo un irritante fastidio da parte del ceto politico a tutti i livelli, anche europeo, a confrontarsi nel merito sui temi da affrontare. Un irritante fastidio nei confronti dei corpi intermedi che cercano con perizia e serietà di contribuire alla crescita economica, sociale e sostenibile dei nostri territori", ha osservato.