Te Connectivity chiude sito Torino con 300 dipendenti

Te Connectivity Italia ha annunciato ai sindacati l'intenzione di cessare le attività dello stabilimento di Collegno (Torino) nel 2025 dove lavorano 300 persone. La decisione è dovuta "alla necessità di riorganizzare a livello globale le attività produttive della divisione elettrodomestici. Il piano di licenziamenti avverrà per fasi". L'azienda si impegna a lavorare con i sindacati per identificare le migliori soluzioni per i dipendenti coinvolti. L'azienda continuerà a essere presente in Italia con le sedi di San Salvo (Chieti), Assago (Milano) e Frascati (Roma) e con un sito ridimensionato a Collegno.