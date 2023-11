No Tav: Ambrogio (Fdi), nessuna tolleranza per estremisti

"Sono molto soddisfatta dell'operazione, stiamo scardinando il sistema criminale dei No Tav. Auspichiamo che presto possano cessare gli attacchi ai cantieri e gli assalti alle forze dell'ordine, impegnate nel presidio del territorio. Queste operazioni testimoniano che lo Stato non si fa più intimidire, oltraggiare e svilire dai violenti". Così Paola Ambrogio in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia, commenta l'operazione di polizia di questa mattina che ha portato al sequestro dei presidi in Val di Susa di San Didero e Chiomonte. "La realizzazione della Tav è e rimane un'opera essenziale, per il Piemonte e per l'Italia, e chiunque cerchi di ostacolarla deve sapere che sarà portato di fronte alla giustizia senza indugi" conclude l'esponente meloniana.