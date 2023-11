Licenziata variazione bilancio del Piemonte in prima commissione

La prima commissione del consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, ha licenziato a maggioranza il ddl di variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Respinti tutti gli emendamenti presentati dal Partito democratico, a eccezione di uno a firma Raffaele Gallo sottoscritto da Sara Zambaia (Lega) e Riva Vercellotti, che stanzia 150mila euro per la prevenzione e la cura dei disturbi alimentari. Durante la discussione sono intervenuti i consiglieri Gallo e Diego Sarno (Pd), Francesca Frediani (M4o - Up). Domani il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Aula per l'inizio della discussione.