No Tav, rimessi sigilli al presidio di San Didero in Val di Susa

Nelle prime ore di questa mattina la digos della Questura di Torino ha rimesso i sigilli al presidio No Tav di San Didero, in Val di Susa, nel torinese, che erano stati rimossi la scorsa sera durante una manifestazione del movimento. La digos ha inoltre denunciato alla procura del capoluogo piemontese un centinaio di attivisti per danneggiamento e rimozione dei sigilli, reato che prevede una pena fino ai tre anni di reclusione. Gli attivisti la scorsa sera protestavano contro il decreto di sequestro dell'area e di quella dei Mulini, in Val Clarea, che gli inquirenti hanno sequestrato in quanto considerate basi logistiche e operative per azioni violente.