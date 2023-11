Banco Energia, in 2024 progetti per 2mila famiglie

Duemila famiglie verrannno sostenute da progetti per combattere la povertà energetica realizzati nel 2024 dal Banco dell'Energia, grazie ai recenti ingressi nel cda di Plenitude, Edison e Iren. Dal 2016 sono oltre 10 milioni di euro raccolti e distribuiti, che hanno permesso il sostegno di più di 13ma famiglie in oltre 70 progetti in tutta Italia. I numeri sono stati diffusi durante la quinta plenaria dei firmatari del Manifesto "Insieme per contrastare la povertà energetica", coalizione lanciata nel 2021 e che oggi conta circa 70 sottoscrittori. "Abbiamo aperto la nostra governance a soggetti che condividono i nostri valori e la nostra mission e che, collaborando in iniziative che coinvolgono anche gli altri firmatari del Manifesto, ci permettono di ampliare la platea di famiglie vulnerabili sostenute dai nostri interventi. E si amplia la gamma di attività accanto al sostegno famiglie a rischio: sensibilizzazione dell'opinione pubblica, educazione energetica, favorire processi di creazione di comunità energetiche territoriali e contribuire all'efficientamento energetico", afferma il presidente Banco dell'energia Alberto Martinelli. Plenitude ha supportato i progetti "Energia in periferia" di Napoli e Torino a favore di 200 famiglie nel pagamento delle bollette energetiche emesse da qualunque operatore. Sosterrà nuovi progetti per nuclei familiari in condizione di vulnerabilità sociale attraverso la sostituzione degli elettrodomestici a bassa efficienza energetica e contribuirà allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali nel sud Italia. Edison finanzierà "Energia in periferia" a Cagliari. Pochi giorni fa ha inaugurato il primo progetto di CERS a Roma. Iren si impegnerà per 300mila euro per promuovere una serie di progetti - in collaborazione con il Banco - per contrastare la povertà energetica in varie regioni d'Italia. Siglato anche l'accordo con Fondazione con il Sud. Una collaborazione riguarda il "Bando per le comunità energetiche e sociali al Sud", lanciato dalla Fondazione 2022. Attraverso un impegno pari a 300mila euro Banco dell'energia cofinanzierà il 50% dei costi per impianti di energia rinnovabile o donerà pannelli fotovoltaici che permetteranno lo sviluppo di CERS in varie regioni del Sud Italia.