A Torino gli Aerospace Meetings, faro sull'economia lunare

Torna a Torino, all'Oval Lingotto, Aerospace & Defense Meetings, l'unica business convention internazionale per l'industria aerospaziale in Italia. Dal 28 al 30 novembre sono attesi 1.400 partecipanti, 400 espositori, 280 buyer in rappresentanza di colossi mondiali come Airbus, Avio Aero, Boeing, Collins Aerospace, Leonardo, Lockheed Martin, Mitsubishi, Tei e Thales Alenia Space che prenderanno parte a un'agenda di oltre 9.000 b2b. Il 30 novembre per la prima volta è in programma il Lunar Economy Summit per approfondire le sfide del comparto nei prossimi 50 anni. Lo stesso giorno dell'inaugurazione, il 28 novembre, a Torino ci sarà la posa della prima pietra della Città dell'aerospazio nell'area di corso Marche. Il settore aerospaziale in Piemonte continua a crescere: sono oltre 450 le piccole e medie imprese. che completano la filiera guidata dai grandi player internazionali presenti sul territorio, più di 35.000 gli addetti e un fatturato che supera gli 8 miliardi di euro. L'export è diretto soprattutto verso gli Usa (30%), la Germania (25%) e il Regno Unito (17%). La quasi totalità della produzione spaziale dei big player è diretta negli Stati Uniti mentre l'85% della produzione aeronautica va negli Stati Uniti, Europa, Sud-Est asiatico e Medio Oriente (fonte il Distretto Aerospaziale Piemontese). L'ecosistema dell'aerospazio in Piemonte è completato dalla formazione. Al centro degli Aerospace & Defense Meetings i temi della sostenibilità e green aviation, della cybersecurity, dell'economia lunare, dell'advanced & urban air mobility, dell'ndustria 5.0 e dell'ntelligenza artificiale. "E' un momento frizzante per il Piemonte. L'aerospazio è nato qui a Torino, una realtà che si consolida. Da soli non si va da nessuna parte, serve una filiera" ha detto Cristiano Montrucchio, senior vicepresident Engineering di Leonardo Aircraft. Il gruppo che in Piemonte ha 4.500 addetti ha appena annunciato l'acquisizione da parte della Slovenia di un secondo C-27J Spartan realizzato a Torino.