New entry e conferme, la classifica dei licei al top

Ci sono alcune conferme e alcune new entry nella classifica dei migliori licei, città per città, stilata da Eduscopio, il portale creato dalla Fondazione Agnelli per consentire agli studenti di terza media di conoscere meglio le scuole del proprio territorio. La nuova edizione è online da oggi. E tra le province ancora una volta il 'Nervi-Ferrari' di Morbegno (Sondrio) il liceo scientifico delle scienze applicate - con l'informatica al posto del latino - ad essere indicato come la scuola con il punteggio più alto. Nella capitale conquista il primo posto, tra gli istituti classici, il Visconti, scalando la classifica rispetto allo scorso anno e scalzando lo storico Giulio Cesare che scivola al quinto posto. Segue il Mamiani, salito sul secondo gradino dalla sesta posizione dello scorso anno. Come miglior scientifico di Roma si riconferma, invece, il Righi mentre l'Isaac Newton entra per la prima volta nella top ten e raggiunge la vetta per le scienze applicate. A Milano spiccano il Casiraghi, il Volta e il Maria Ausiliatrice, mentre a Napoli il Convitto Vittorio Emanuele II 'spodesta' il Sannazzaro per il classico e il Mercalli si conferma il migliore scientifico. Anche quest'anno a Bologna il primato va al Galvani e al Copernico mentre tra le migliori di Torino ci sono il Cavour e l'Edoardo Agnelli, che ha guadagnato ben quattro posizioni rispetto al 2022. Per questa edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole, nei tre anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Il portale, nato nel 2014 e gratuito, si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Dalla nascita a oggi circa 2,8 milioni di utenti unici hanno visitato il sito, consultando oltre 13,3 milioni di pagine. "Questo è il decimo anno in cui realizziamo Eduscopio - ha ricordato il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto - e di anno in anno il portale si conferma uno strumento utile ai ragazzi e alle ragazze per fare una scelta più consapevole degli studi successivi". Le analisi e i confronti si riferiscono alla capacità dei licei di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio all'università e alla capacità degli istituti tecnici e professionali di preparare gli studenti all'ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, non intendono andare all'università e vogliono subito trovare un impiego. Per la prima volta c'è anche un focus dedicato agli studenti che hanno affrontato la maturità a giugno 2020, quindi in piena pandemia, con l'esame in presenza ma solo orale. Per quanto riguarda i risultati dei diplomati 2020 all'esame di Stato, si osserva un notevole incremento della media dei loro voti, che a livello nazionale arriva a 81,5/100, di circa 5 punti superiore a quella delle tre annualità precedenti. Ma tra quelli che si sono subito immatricolati all'università è notevolmente aumentata la percentuale di studenti che non hanno dato alcun esame nel corso del primo anno accademico. La media a livello nazionale è salita dal 16% al 18,8%