Cisl, in 250 dal Piemonte alla manifestazione a Roma

"Sabato 25 novembre, con una nutrita delegazione di militanti, attivisti e dirigenti di tutto il Piemonte, saremo in piazza Santi Apostoli, a Roma, alla manifestazione nazionale Cisl per migliorare la manovra del governo e costruire un nuovo Patto Sociale. L'obiettivo della nostra mobilitazione è cambiare gli aspetti negativi della legge di bilancio, soprattutto sul tema delle pensioni, e lanciare a governo, sistema delle imprese e agli altri sindacati la sfida di un nuovo Patto sociale". Lo afferma il segretario generale Cisl Piemonte Luca Caretti, a pochi giorni della manifestazione nazionale Cisl dal titolo "Partecipare per crescere: migliorare la Manovra, costruire un nuovo Patto sociale", "Tutta la Cisl piemontese condivide in pieno la linea tracciata dal segretario generale Luigi Sbarra che è quella di un sindacato responsabile, autonomo, pragmatico, intransigente, che pretende maggiori risposte nella Manovra economica" spiega Caretti. Sono più di 250 gli attivisti e i militanti cislini piemontesi che raggiungeranno la capitale con ogni mezzo (auto, treno, pullman e aereo) per partecipare alla manifestazione Cisl che si svolge nella stessa data della Giornata internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, tema che sarà al centro anche dell'iniziativa cislina. "Non condividiamo la stretta sulle pensioni - aggiunge Caretti - e pensiamo che il governo debba fare di più per sbloccare le assunzioni di medici e infermieri, di personale socio sanitario, per investire sulla medicina territoriale di prossimità, per tagliare le liste di attesa e rafforzare la legge sulla non autosufficienza".