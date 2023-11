Nuovi mercati

Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina. Il candidato ultraliberista ha battuto al ballottaggio Sergio Massa, peronista e ministro dell'Economia uscente. I media definiscono il vincitore come un personaggio di estrema destra, ma lui rinnega tale etichetta preferendo quella di anarco-libertario.

Le congratulazioni immediate che sono giunte a Milei da parte di Trump, Bolsonaro e Meloni lo collocano in un campo ideologico preciso che di libertario ha davvero niente. Il gruppo dei suoi sostenitori internazionali, infatti, appartiene convintamente a quella destra iperliberista che tende a eliminare qualsiasi traccia dello Stato, mettendo la popolazione nelle mani del privato.

Quando si guarda all’Argentina uscita dalle ultime elezioni parlare di privatizzazione dell’apparato statale è davvero limitativo. I leader espressi in parte del Continente Americano, compreso Trump, si dichiarano nemici giurati di tutto ciò che è “assistenzialismo”, ossia il welfare istituito soprattutto in Europa nel dopoguerra, e intendono la “Libertà” nell’unica eccezione ammessa: iniziativa privata libera, anche a scapito dei diritti, dei cittadini e dell’ambiente.

Da questo punto di vista la presidente del Consiglio italiano potrebbe essere definita la versione “Vecchio Continente” della corrente ultraliberista d’oltreoceano. La premier è fautrice di una posizione in apparenza più moderata, rispetto a quelle manifestate dagli altri leader, seppur smentita dalla linea dura intrapresa contro le misure di sostegno alle famiglie (eliminazione del Reddito di cittadinanza) e dall’avversione dimostrata nei riguardi dei sindacati e dell’ambiente: come provano i precetti usati al fine di contrastare lo sciopero generale, e la recente liberalizzazione delle attività di sfruttamento delle foreste e del territorio.

Il neo presidente argentino, emerso grazie al ruolo di opinionista televisivo molto duro verso le istituzioni, ha incentrato la sua campagna elettorale su alcuni temi shock, tra cui l’uscita del pubblico da scuole, ospedali e moneta: in sintesi, la consegna del Paese agli imprenditori nonché al dollaro statunitense. In un primo tempo aveva promesso anche di voler liberalizzare la vendita di organi umani, nonché consentire lo sfruttamento senza limiti delle risorse naturali.

Quanto accaduto a Buenos Ayres raffigura la capacità della struttura capitalistica di sopravvivere e autorigenerarsi, creando consenso pure tra coloro che dovrebbero avversarla. Nessun raggruppamento partitico è in grado, in caso di salita al potere, di rivoluzionare davvero il modello economico che regola le nostre esistenze, poiché il sistema non è soggetto a riforme, ad esclusione di quelle che ne incrementano crudeltà e cinismo.

Alla prova dei fatti hanno fallito i peronisti, così come in Europa sono diventati purtroppo inutili i gruppi politici dalla comune matrice socialista. La cosiddetta sinistra istituzionale si è lentamente adeguata al capitalismo finanziario, sino al punto di introiettarlo permettendo così l’avanzata della Destra d’assalto. La corruzione morale ha minato sia le ideologie dei sostenitori di Peron che la coerenza di tante compagini sociali nostrane: non è un caso che le prime privatizzazioni dei servizi alla persona e delle utenze indispensabili, quali sono energia elettrica e gas, siano state avviate proprio dai governi di centrosinistra.

La strana alleanza tra Alemanno e Rizzo è il classico frutto della confusione che regna sotto i nostri cieli. Alcuni commentatori ricordano i saluti romani fatti platealmente dai sostenitori dell’ex sindaco di Roma all’indomani della sua salita vittoriosa al Campidoglio, e rammentano, con altrettanta lucidità, i richiami al comunismo ortodosso spesso enunciati invece da Rizzo. La memoria collettiva ha battezzato l’inedita unione con il termine “rosso-bruna”, ma in realtà i due politici hanno solo deciso di cavalcare l’onda patriottico-liberista in auge, portando con loro gli avanzi di quanto rimasto dei valori sociali, espressi dalla Costituzione, uniti a un pizzico di sovranismo identitario.

La stragrande maggioranza dei cittadini occidentali non detiene ricchezza e neppure potere, elementi saldamente in mano a pochi ricchi. Da alcuni decenni viene proposto loro un progetto politico omologato (il pensiero unico) che racchiude al suo interno forze apparentemente in perenne contrasto, divise generalmente in centrodestra e centrosinistra, ma che in realtà sono ugualmente determinate nel voler ridurre da una parte l’agibilità democratica (la partecipazione popolare) e, dall’altra, la presenza dello Stato nell’economia.

Ogni sforzo diretto a nazionalizzare nuovamente i servizi essenziali è considerato fantascientifico, poiché nel patrimonio ideologico della sinistra moderna non c’è più posto per la tutela della collettività. La difesa del pubblico viene sostituita dagli appalti sociosanitari, nonché da società che sono bacini elettorali importanti per gli eredi del Pci, della Dd e di quel che rimane del cosiddetto “pentapartito”.

Il “Partitone unico”, giorno dopo giorno, ha trasformato pure il sistema sanitario nazionale in una grande prateria messa a disposizione di speculatori e investitori vari, dimostrandosi sensibile alle pressioni lobbistiche e pronto ad assecondarle. Lo spaesamento della gauche genera a sua volta due fenomeni: l’astensione elettorale e la ribellione, affidata quest’ultima a nostalgici nazionalisti oppure agli anarco individual-liberisti (unica forma di dissenso ammessa dal nostro modello economico).

Teniamoci allora stretti i nostri reni, gli stessi che un tempo qualcuno voleva spezzare (quelli della Grecia soprattutto) e che oggi invece si ritiene più vantaggioso mettere sul mercato. Quando un domani qualcuno ci fermerà per chiederci un’indicazione stradale non cadiamo nel tranello: è questione di un attimo distrarsi e perdere qualche organo nel nome del business e dell’ultraliberismo.