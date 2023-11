Calcio: Ferrero (Juve), "i procedimenti sportivi sono chiusi"

"Tutti i procedimenti sportivi affrontati nel 2022/2023 sono stati chiusi": così il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, nel suo intervento di apertura all'assemblea degli azionisti convocata all'Allianz Stadium. "Ci sono stati i procedimenti promossi dalla Figc su manovra stipendi e plusvalenze incrociate, oltre a quello a livello Uefa sulle medesime materie - spiega il numero uno bianconero - e sono terminati: in Italia per le plusvalenze c'è stato il proscioglimento di diversi consiglieri e una penalizzazione di 10 punti già scontata e per la manovra stipendi c'è stata una sanzione pecuniaria di 718mila euro, mentre nel procedimento Uefa la Juve è stata esclusa dalla coppa cui aveva diritto di partecipare, oltre a dover pagare 10 milioni e altri 10 milioni in sospeso qualora in futuro commettessimo violazioni in regole di bilancio".