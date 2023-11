Russi (M5s), "selfie di Lo Russo alle Ogr pagato dai cittadini"

Polemiche, anche quest'anno, per l'evento alle Ogr nel quale il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e la giunta tracciano il bilancio dell'attività dell'anno. A sollevarle è nuovamente il capogruppo M5s in Consiglio comunale, Andrea Russi, che si chiede "quanto sia costato questo selfie di Lo Russo". "Rispetto all'anno scorso - afferma Russi - ci sono alcune differenze, le molte poltrone rimaste vuote e i costi: se l'anno scorso l'evento era costato 52.000 euro, quest'anno è costato oltre 67.000. Tanto - accusa - a pagare sono i contribuenti torinesi che ha iniziato a tartassare dall'inizio del suo mandato. Mi chiedo se in un periodo come questo, dove le tariffe e le tasse sono al massimo, i servizi spesso carenti e le bollette alle stelle - conclude Russi -, abbia senso sprecare i soldi dei contribuenti torinesi per autocelebrare il proprio operato, in modo totalmente acritico, peraltro, e quello della propria giunta".