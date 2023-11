Pd, "nel bilancio Cirio assenza di visione e soldi spesi male"

Questo bilancio è in linea con l'atteggiamento di tutta la legislatura, ossia assenza di pianificazione e visione a vantaggio di interventi puntuali solo per aumentare il consenso". Domenico Rossi, segretario regionale del Pd e consigliere regionale, bolla così la variazione di bilancio in discussione a Palazzo Lascaris, che il gruppo dei democratici boccia su tutta la linea parlando di "150 milioni usati male tra scelte sbagliate e dimenticanze". "Questa giunta - attacca il capogruppo Raffaele Gallo - ha deciso di destinare i fondi a politiche non prioritarie, distribuendo risorse a pioggia e non mettendo un euro per i problemi delle famiglie e dei piemontesi, come per il personale sanitario, le persone anziane e il voucher scolastico, con metà delle famiglie che ne hanno diritto rimaste senza copertura". "Il tempo è scaduto e nel 2024 i piemontesi glielo diranno chiaramente", rincara il consigliere Diego Sarno, relatore di minoranza della variazione di bilancio, che attacca il presidente Alberto Cirio anche per "aver chiesto la pax sanitaria, una richiesta vergognosa. Su 150 milioni non c'è nulla per la sanità - sostiene - e anche i nuovi progetti di edilizia sanitaria non possono essere realizzati perché non ci sono i soldi". Il Pd é dunque pronto a non fare sconti. "In Consiglio ci batteremo fino all'ultimo - assicura Gallo - per cercare di far cambiare idea alla Giunta Cirio che anche questa volta ha sprecato un'occasione e sbagliato bersaglio".