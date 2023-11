Fiom Torino, hub di Mirafiori non risolutivo, servono modelli

"Pur apprezzando questo nuovo progetto di Stellantis per Mirafiori, vorrei far notare che purtroppo non è risolutivo delle problematiche esistenti. Servirebbe infatti che Stellantis investisse nel suo core business, ovvero in nuovi modelli di auto da produrre". Lo afferma Edi Lazzi, segretario generale della Fiom di Torino "L'unico modo per rilanciare lo storico stabilimento torinese è fondamentale anche per ridare fiato all'indotto che continua a dichiarare esuberi, chiusure e licenziamenti, come dimostra l'emblematico caso Lear. Non a caso un gruppo di lavoratrici e lavoratori ha deciso di consegnare una lettera aperta all'amministratore delegato" aggiunge Lazzi.