Metro 2, arriva nomina Chiaia commissario

“Ringrazio il presidente del Consiglio Meloni e il ministro Salvini che hanno accolto e sostenuto la nostra richiesta di istituire un commissario straordinario per la realizzazione di una delle opere strategiche che cambieranno il volto della nostra città”. Così, in una nota, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che spiega come “la nomina del commissario Bernardino Chiaia consentirà di accelerare tutte le procedure relative all'indizione delle gare di appalto e di avvio dei cantieri, consentendo quindi di recuperare tempo prezioso”. Chiaia, professore ordinario di Scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino, avrà il compito di assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare la rapida realizzazione degli interventi e la messa in esercizio della nuova linea di metropolitana, un'opera del valore di 1,8 miliardi.