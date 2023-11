Cento anni della Cassazione unica, convegno con Mattarella

Il 28 novembre 2023, dalle ore 10.00, nell'Aula Magna della Corte di Cassazione si svolgerà il convegno "I Cento anni della Corte di Cassazione 'unica'" ed è prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo rende noto un comunicato della stessa Suprema Corte. " "L'idea di accentrare nella Corte di Cassazione di Roma le funzioni delle cinque Corti di Cassazione operanti nel Regno d'Italia (Roma, Torino, Firenze, Napoli e Palermo) venne realizzata in tempi diversi. Iniziò nel 1888 dal settore penale e si concluse solo dopo molti anni, comprendendo anche il settore civile in attuazione del Regio Decreto 24 marzo 1923, n. 601. Il seminario propone una riflessione sugli attuali compiti della Corte in un contesto più ampio che preveda una proficua interazione con gli altri organi di giustizia nazionali e sovranazionali nella prospettiva di un rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali", prosegue la nota del 'Palazzaccio'. Apriranno i lavori la Prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione dott. Luigi Salvato, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura on. Fabio Pinelli, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense avv. Francesco Greco. "Gli interventi successivi dei relatori, insigni giuristi, saranno coordinati dai Presidenti emeriti della Corte di Cassazione", conclude il comunicato.