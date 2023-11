Travolto da terra in un cantiere, scavava per opere fognarie

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero (Novara) l'operaio di 54 anni rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Veruno, nel Novarese. L'uomo poco prima delle 10.30 stava scavando in un cantiere per opere fognarie, quando è stato mezzo seppellito da un cumulo di terra franata. Soccorso dai compagni di lavoro, era cosciente. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Gattico oltre ai tecnici dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro), che stanno vagliando la dinamica dell'incidente.