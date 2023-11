Torino verso prima comunità energetica rinnovabile case popolari

Uno studio di fattibilità della prima comunità energetica rinnovabile (Cer) di edilizia pubblica a Torino è in corso da parte dell'Atc (Agenzia territoriale per la casa) del Piemonte centrale. A parlarne è stato il vicepresidente dell'ente, Fabio Tassone, a Torino, durante un incontro col ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Con le Cer, ha spiegato Tassone, "pensiamo di fare un salto di qualità in più in tema di efficientamento". sono intanto 82 gli impianti fotovoltaici installati sul patrimonio edilizio dell'Atc, compresa la sede centrale dell'agenzia, che si stima portino a un risparmio di 396 tonnellate di anidride carbonica emessa. Lo studio di fattibilità per la prima Cer di edilizia pubblica sul complesso a Torino riguarda un complesso nella zona Nord della città, in corso Taranto, che potrà servirà circa 1.700 alloggi. È inoltre in fase di studio, al momento a livello di ipotesi, la possibilità di predisporre un bando per raccogliere manifestazioni di interesse per creare delle Cer in un complesso nella zona Ovest, in via Pietro Cossa e in un'area in borgata Tetti Piatti a Moncalieri, nella prima cintura a Sud-Est. Al di là delle Cer, anche il presidente Atc, Emilio Bolla, ha evidenziato la "necessità di pensare a investimenti nuovi su un patrimonio vetusto che va rigenerato ed efficientato", e ha ricordato i numerosi interventi in corso con fondi Pnrr o quelli sostenuti dal Superbonus. Per questi ultimi si tratta di 168 interventi con 3.200 alloggi interessati per circa 400 milioni.