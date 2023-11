Appello a Milano e Torino per 16enne tifoso Juve ostaggio Hamas

Appello per la liberazione di un sedicenne grande tifoso della Juventus, Amit Shani, che è tra gli ostaggi di Hamas, rapito nel Kibbutz Be'eri. L'iniziativa, rivolta a tutti i fans bianconeri israeliani, italiani e di tutto il mondo parte da due giovani israeliani promotori di una mobilitazione in Italia, a Torino e Milano, alla vigilia e nel giorno della partita clou del campionato italiano, Juventus-Inter. I primi appuntamenti oggi a Milano, in piazza Duomo, poi davanti al Municipio, in piazza Della Scala, in seguito allo Juventus store di corso Matteotti per concludere le iniziative in piazza Castello. Domenica sarà poi la volta di Torino, alle 13 all'esterno dell'Allianz Stadium e alle 15 davanti alla Mole Antonelliana.