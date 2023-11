Automobili in fiamme ad Avigliana, si indaga sulle cause

Un incendio ha danneggiato la notte scorsa ad Avigliana (Torino) tre automobili e un furgone parcheggiati in piazza Conte Rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autobotte inviata dalla sede di Torino e con il supporto delle squadre volontarie di Avigliana, Almese e Giaveno. Il rogo ha coinvolto anche un'isola ecologica. Le fiamme si sono propagate poco prima delle quattro e sono state domate in due ore. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell'incendio.