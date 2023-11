Dotare donne medico di smartwatch anti aggressione

Dotare le donne medico, che sono le principali vittime delle aggressioni in sanità, di smartwatch anti aggressione. E' l'appello di Pina Onotri, segretaria generale del Sindacato medici italiani (Smi). "In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne vorremmo proporre alla parte pubblica di adottare un provvedimento che permetta di usare, su tutto il territorio nazionale, il Mobile Angel, che ha concluso, pochi giorni fa, la sperimentazione di un anno a Torino. Si tratta di un device smartwatch indossabile, collegato al telefono cellulare su cui è installata un'applicazione dedicata in grado di attivare una richiesta d'intervento delle forze dell'ordine", spiega Onotri. "Chiediamo che questo smartwatch sia dato in uso alle donne medico, nelle guardie mediche, nei pronto soccorso, in ambiti lavorativi sanitari a rischio, per contrastare i casi di violenza nei loro confronti. Gli episodi di aggressioni a operatori sanitari e sociosanitari, soprattutto, nei pronto soccorso, sono un fenomeno in crescita. I casi di aggressione e violenza ai danni del personale sanitario accertati dall'Inail nel 2022 sono più di 1.600, in aumento sia rispetto al 2021 sia rispetto al 2020. La maggior parte avviene in case di cura, ospedali, guardie mediche. Una violenza che ha origini in fattori patologici ma che si alimenta con una cultura delinquenziale, che si scaglia soprattutto contro le donne medico, con ben quattro uccise nel nostro Paese negli ultimi anni". "La legge 113 del 14 agosto 2020 ha visto lo Stato intervenire sul tema della sicurezza degli operatori delle professioni sanitarie e sulla prevenzione in materia di aggressioni, ma purtroppo non è bastata. La questione ha radici anche culturali, ma la cattiva organizzazione del lavoro, anche legata al modo in cui si è trascurato il problema della carenza di personale, ha fatto emergere rischi psicosociali, compresi gli atteggiamenti violenti nei confronti degli operatori sanitari da parte degli utenti. Sosteniamo, per queste ragioni, l'adozione del Mobile Angel perché siamo sicuri che la tecnologia può contribuire al contrasto della violenza e poter dare uno strumento in più alle donne medico che si trovano in situazioni di rischio".