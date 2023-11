25 novembre: Lo Russo, lottare contro barbarie sociale

"Una lotta di civiltà contro una barbarie sociale, che deve coinvolgere tutti, noi uomini in particolare". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, con riferimento al contrasto alla violenza di genere. "Come rappresentanti delle istituzioni - dice - abbiamo il dovere di promuovere una rivoluzione culturale: la costruzione di una società che rifiuti ed elimini la violenza di genere passa attraverso rispetto, educazione, consapevolezza". Il sindaco ricorda che "la cronaca, nel corso di quest'anno, ci ha messo di fronte a tanti, troppi casi di femminicidio nel nostro Paese: una scia di violenza e dolore che colpisce in maniera fortissima e lacerante". "Di fronte a notizie così terribili - aggiunge - mi rendo conto di quanto sia difficile trovare le parole: soprattutto oggi, però, va ribadita l'importanza di combattere contro ogni forma di violenza di genere. Lo dobbiamo alle donne uccise in Italia in questo 2023 e alle tante che, ogni giorno, subiscono ogni genere di violenza, fisica o psicologica".