Piemonte: fatturato aerospazio da 7 a 8 miliardi tra 2020-22

L’aerospazio è pronto a trainare l’industria del Piemonte. Dal 2020 al 2022 il numero di occupati del settore è passato da 20mila a 35mila, quello delle imprese da 350 a 450 (di cui 150 con core business aerospaziale), “un dato con pochi paragoni in Italia”, mentre il fatturato è passato da 7 a 8 miliardi. È il quadro tracciato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca, grazie ai dati raccolti da Ceipiemonte e Distretto Aerospaziale Piemontese, alla conferenza stampa di presentazione dell’Aerospace & Defence meeting, che si terrà a Torino dal 28 al 30 di novembre 2023. L’export di velivoli e materiali delle aziende del territorio è diretto soprattutto verso Stati Uniti (30%), Germania (25%) e Regno Unito (17%). In particolare, la quasi totalità della produzione spaziale dei big player è destinata agli Usa, mentre l'85% della produzione aeronautica va anche verso Europa, Sud-Est asiatico e Medio Oriente. In campo spaziale invece, in Piemonte vengono sviluppate le nuove tecnologie per l'esplorazione della Luna, Marte e Spazio profondo. Dalla regione proviene più del 50% dei moduli abitabili della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), incluso il sistema Cygnus/Pcm. Nel prossimo futuro, le aziende piemontesi guideranno quelle europee nello sviluppo del Lunar Gateway, il progetto promosso da Nasa, Esa, Jaxa e sae svolgerà un ruolo centrale in molti programmi, tra cui la missione Artemis che riporterà gli astronauti sulla Luna nel 2024. La Regione, oltre alla partecipazione a numerosi programmi internazionali, come Boeing 777, punta anche sull’innovazione con 40 start up attive in campo aerospaziale, gli incubatori 2i3t, I3P, Enne3 e l’ESA Business Incubation Center Turin e gli acceleratori tra cui Takeoff, il programma dedicato a startup che sviluppano soluzioni e servizi nel campo. Sempre più giovani sono poi interessati ad entrare nell’ecosistema e scelgono la formazione di Alta Specializzazione Tecnica post-diploma dell’Its Meccatronica e Aerospazio o l’apparato accademico dell’Università di Torino e del Politecnico di Torino. Quest’ultimo accoglie circa 1.650 studenti all’anno nel percorso di Laurea di I livello in Ingegneria aerospaziale e quasi 1.100 nel corso di Laurea Magistrale. “Sono tutti segni di quanto sta accadendo in Piemonte, cioè di una regione che in Italia si sta posizionando come polo centrale della produzione aeronautica e spaziale e che crede così tanto in questo settore – hanno dichiarato Cirio e Ricca – L’Aerospace & Defence meeting è “un’occasione per dire al mondo che il Piemonte è la regione giusta in cui investire, fare ricerca e crescere insieme”.