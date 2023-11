25 novembre: in 8mila in piazza a Torino

"Giulia dev'essere l'ultima". Così recita un cartello alzato da una manifestante a Torino, dove in oltre ottomila persone si sono ritrovate per un corteo nella Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, organizzato dal movimento femminista "Non una di meno". Il corteo è partito da piazza Carlo Felice per poi attraversare corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, Lungo Dora Savona, corso XI febbraio, via Milano, via Pietro Micca e arrivare in piazza Castello. Aperto dallo striscione con scritto "Se domani non torno brucia tutto". Tra gli slogan "Insieme siamo partite insieme torneremo", "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce". Ieri sera sono partiti destinazione Roma per il corteo nazionale quattro pullman organizzati da "Non una di meno".