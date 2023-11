Cocaina per 1 kg e mezzo in auto, arrestato spacciatore

Cocaina per circa 1 kg e mezzo è stata trovata dalla polizia, a Torino, in un'automobile di un trentenne di origini albanesi. L'uomo è stato arrestato. Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia sono intervenuti in una strada del quartiere Parella al culmine di un'indagine sullo smercio di sostanze stupefacenti. L'albanese è stato notato armeggiare più volte all'interno dell'automobile, parcheggiata in via Boselli, allontanarsi a bordo di un'altra vettura e poi fare ritorno. Nell'auto c'era una busta con 22 involucri di cocaina; nel cruscotto sono stati trovati 15 mila euro in contanti. Altri 17 mila euro erano nell'abitazione dell'uomo, e cinquemila in una terza vettura nella sua disponibilità. Il denaro è stato messo sotto sequestro.