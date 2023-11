Del Brocco, Rai Cinema tra aumento costi e eventuali tagli

L'aumento dei costi cinematografici del 40%, il ridotto assorbimento da parte delle piattaforme e delle pay tv del nostro cinema e la preoccupazione per gli eventuali tagli. Questi solo alcuni punti di politica industriale toccati oggi dall'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, al Torino film fest, in coda alla presentazione di alcune anticipazioni sul listino 01 del 2024. "Come servizio pubblico, durante la pandemia ci è stato chiesto di fare la nostra parte e dare tutto il sostegno possibile all'industria del cinema. Lo abbiamo fatto contribuendo nel quadriennio 20/23 alla realizzazione di 280 film e 120 documentari, collaborando con 190 società di produzione e 330 registi e investendo 325 milioni di euro" ha detto Del Brocco. E ha poi aggiunto: "Il contesto negli ultimi mesi è cambiato per molteplici ragioni. Come conseguenza dell'emergenza pandemica, viviamo una forte difficoltà di assorbimento da parte dell'esercizio rispetto ad un numero di film fisiologicamente non sostenibile dal nostro sistema cinematografico. E assistiamo anche da tempo ad un'evidente crisi degli incassi di quelli che una volta venivano considerati come i film medi e che costituivano l'ossatura del nostro sistema cinematografico con una polarizzazione degli incassi sul film italiano eventizzabili". A questo si aggiunga poi "un evidente aumento dei costi produttivi del 40%. Il tendenziale ridotto assorbimento da parte delle piattaforme e delle pay tv del nostro cinema: ci sono forti segnali che evidenziano la riduzione dell'acquisto della prima finestra di sfruttamento dopo la sala (pay o Svod) che rappresentano una criticità rilevante per la stragrande maggioranza dei film con ricadute preoccupanti per i produttori a cui inizia a mancare un apporto fondamentale nei loro piani economici". Del Brocco difende con forza anche il canone Rai e la necessità di risorse certe per l'azienda: "In un momento in cui aziende sovranazionali a causa di problemi economico finanziari potrebbero andare verso una riduzione nella produzione locale in vari Paesi europei, il servizio pubblico potrebbe rappresentare uno strumento di politica economica a salvaguardia e al potenziamento della nostra cultura e della nostra identità. Come? Se come è stato richiesto nei mesi scorsi dalla Rai si riconoscesse all'azienda la totalità del canone, che in parte oggi viene dirottato per altri utilizzi, magari legandolo ad un indirizzo di scopo ben preciso a supporto dell'industria dell'audiovisivo, il sistema produttivo e la produzione culturale italiana ne beneficerebbero in modo rilevante. Si fa riferimento ai "famosi" 110 milioni, cioè quella parte del canone che non arriva alla Rai". E conclude l'Ad di Rai Cinema: "Ricordiamo che il canone italiano era già il più basso dei principali paesi d'Europa (138 Francia, 212 Germania, 183 BBC). Ad oggi risulterebbe pari a 5,8 euro al mese, un prezzo molto più basso rispetto a quanto si paga per quasi tutte le piattaforme a fronte di un'offerta molto più ampia e variegata".