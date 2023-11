Milano-Cortina: Cirio, meritiamo anche noi di partecipare

Per quanto riguarda la pista da bob per le Olimpiadi del 2026 "noi abbiamo predisposto un dossier sull'impianto di Cesana. Lo abbiamo consegnato al governo e a Simico che valuterà gli aspetti tecnici. Queste verifiche a noi danno esiti positivi. Se gli aspetti tecnici vengono ritenuti condivisibili, vedremo se tutti i soggetti, Lombardia, Veneto, Comune di Milano e Cio, apriranno una porta che pensiamo di meritare". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio durante il suo intervento alla XXI edizione di Italia Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano. Questo secondo Cirio sarebbe "spirito olimpico - ha aggiunto - mi auguro di trovarlo e sono certo che sarà così nei miei amici corregionali". Anche perché "noi tifiamo Italia, dal primo giorno - ha concluso - quando mi sono insediato abbiamo guardato avanti e abbiamo detto noi ci siamo. Poi si è aperta una finestra che non ho aperto io e per la quale nessuno ha mai gufato: è accaduto che un impianto che doveva realizzarsi non si è realizzato. E in quel momento il governo ha aperto la possibilità di valutare se l'impianto di Cesana può essere utilizato nei tempi giusti".