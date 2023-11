ECONOMIA DOMESTICA

Meno residenti, più vecchi: casa di riposo Piemonte

Nel 2022 la regione ha perso 15mila abitanti. Ci sono 100 giovani ogni 220 anziani: numeri che parlano di un profondo squilibrio. Crescono pil e occupazione. Nella classifica delle province italiane per valore aggiunto la prima è Cuneo (20ª) davanti a Torino (26ª)

La popolazione piemontese nel 2022 è scesa di 15mila unità, confermando un trend negativo iniziato nel 2013, nonostante i flussi migratori, comunque non sufficienti per riportare la bilancia in attivo. In tutto risiedono sul territorio 4,2 milioni di persone con un progressivo aumento degli anziani: 220 anziani ogni 100 individui con meno di 15 anni, con un carico sociale ed economico della popolazione in età attiva del 61,7%, numeri che parlano di profondo squilibrio.

È questo uno dei dati più evidenti contenuti nella prima edizione della ricerca di Unioncamere Piemonte “Le cifre chiave del Piemonte 2023”, presentata oggi al Grattacielo della Regione Piemonte a Torino. D’altra parte, è da considerare la fase espansiva proseguita nel 2022, con un Pil in crescita del 6,2% (6,8% nazionale), un prodotto interno lordo di 144 miliardi di euro, il 7,7% della ricchezza nazionale, un valore superiore rispetto non solo ai 136 miliardi del 2021, ma anche ai livelli del periodo pre-covid, quando il Pil piemontese era pari a 138 miliardi.

La ricerca rivela anche un aumento dell’1% del numero degli occupati rispetto al 2021 (1.785.000), mentre le persone in cerca di lavoro sono scese a 124mila, l’11% in meno rispetto all’anno precedente. Il tasso di occupazione è in crescita (66,3% a fronte del 65% del 2021) e quello di disoccupazione in diminuzione (6,6% dal 7,5% del 2021).

La digitalizzazione aziendale risulta in crescita ma non ancora ottimale: il 67% delle aziende manifatturiere ha un sito, il 45% usa i social, il 23% utilizza soft di pianificazione delle risorse aziendali (Erp), mentre solo il 6% usa software di gestione delle relazioni con i clienti (Crm). “Come sistema camerale abbiamo pensato di indagare da vicino le sfide del futuro come energia, sostenibilità e digitalizzazione per capire come e dove investire – ha spiegato il presidente di Unioncamere Gian Paolo Coscia, confermato oggi a capo dell'ente –. Dobbiamo puntare sul capitale umano e sulla formazione, vere leve per adattarci ai mutamenti socio-politici e alle rivoluzioni profonde dei sistemi economici internazionali”.

Un altro studio, quello del Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere indica invece la classifica delle province per valore aggiunto pro capite. Una graduatoria nella quale Milano resta saldamente in testa da oltre vent’anni, raggiungendo lo scorso anno quota 55.483 euro. Un valore tre volte e mezzo superiore a quello generato da Agrigento (15.665 euro), fanalino di coda e quasi doppio quello della media nazionale (29.703). Tuttavia, complice l’incremento dei prezzi delle materie prime, è stata Potenza la provincia che ha corso di più nel 2022, con un incremento del valore aggiunto del 16,4% contro il 6,9% medio nazionale a prezzi correnti. La prima provincia del Piemonte è Cuneo, che sale di due posizioni e arriva a occupare il ventesimo posto (33.749 euro). Superato il capoluogo, Torino che scivola di cinque posizioni e si piazza 26ª (32.339 euro). Ultimo il Vco, 72° dopo uno scivolone di otto posti (23.948 euro).

A livello settoriale crescite a due cifre si rilevano in particolare in corrispondenza delle Costruzioni (10,4%), anche per effetto del superbonus 110%, e dei servizi (+10,6%), mentre l’industria in senso stretto cresce del 9,5%. Guardando al pre-pandemia, solo a Firenze il valore aggiunto prodotto resta ancora sotto i livelli precedenti al Covid segnando un calo del 4,7% nel 2022 rispetto al 2019, ma è in crescita dell’8,8% rispetto al 2021. Mentre allungando l’orizzonte all’ultimo decennio, tra il 2012 e il 2022, a mostrare maggiore vigore sono soprattutto le province più “giovani”, più “industrializzate”, più strutturate e orientate all’export.