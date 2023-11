Cirio, 4,2 milioni di euro per sostenere le famiglie

"La denatalità non è un problema solo italiano o piemontese, ma europeo. Occorrono politiche generali di sostegno alla famiglia. Non fare figli non è una decisione etica, ma è indice di mancata fiducia nel futuro. Bisogna lavorare molto su questo, e a tutto tondo. Dal canto nostro proprio oggi abbiamo deciso per investire 42 milioni sul sostegno alle famiglie usando risorse del Fondo sociale europeo" . Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo oggi al Grattacielo alla presentazione dell'indagine di Unioncamere sulla situazione socio economica del territorio. "Un'indagine importante - ha aggiunto Cirio - compiuta da un'associazione con la quale da tempo lavoriamo molto bene insieme. Che fotografa una regione con problemi di denatalità, è vero, ma anche di grandissime potenzialità. Io vedo il bicchiere mezzo pieno. E non solo perché Moody's ha innalzato il rating della Regione Piemonte da Ba2 Ba1, unica regione in Italia, ma perché nei prossimi dieci anni, tra l'altro vedremo terminate importanti infrastrutture che metteranno il Piemonte al centro di un sistema di mercato straordinario. Inoltre stiamo vedendo farsi concreti progetti frutto di lunga gestazione come l'hub del riciclo di Stellantis e la Città dell'aerospazio".