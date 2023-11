Dall'India a Torino per studiare best practice dell'acqua

Dall'India a Torino per studiare le best practice del sevizio idrico: da oggi al primo dicembre il capoluogo piemontese ospiterà una delegazione indiana, nell'ambito del progetto 'So Wop' che ha l'obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra operatori idrici con sede nell'Unione europea e operatori presenti nei Paesi a diverso grado di sviluppo per potenziarne le capacità gestionali dei servizi idrici e favorirne l'accesso all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie. A ospitare la delegazione sarà Smat e sono in programma sessioni tecniche e training formativi sulla depurazione, approfondendo anche le attività e le iniziative intraprese dalla multiutility torinese nel campo della comunicazione e dell'inclusione sociale. Il viaggio sarà anche l'occasione per affrontare la programmazione dell'ultimo anno di cooperazione del progetto che, in passato, ha visto i tecnici Smat impegnati in una trasferta in India per migliorare le capacità gestionali dei servizi idrici dello stato di Odisha attraverso momenti formativi dedicati alle tecnologie low cost e ai processi di trattamento delle acque reflue e dei fanghi da depurazione.