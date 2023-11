Vigilanza nei cantieri edili, 4 denunciati a Biella

Controlli a tappeto del Nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro di Biella. Al termine dell'attività di vigilanza nei più cantieri edili sono state denunciate quattro persone, identificati quattro lavoratori in nero e nei confronti di tre aziende è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza, Sono state comminate ammende pari a oltre 15mila euro e contestate sanzioni amministrative pari a 22mila Un 40enne residente in provincia di Torino e titolare di una ditta edile è accusato di avere impiegato quattro persone in nero e non aver sottoposto a visita medica i lavoratori; un 63enne di Cossato, è stato denunciato per avere falsificato il documento unico di regolarità contributiva e la visura cameralee per non aver elaborato il piano operativo di sicurezza; un 34enne di Valdilana per non aver comunicato, al fine di conservare i requisiti per la percezione del beneficio del reddito di cittadinanza, variazioni del reddito proveniente da lavoro come coadiuvante familiare percependo indebitamente la somma complessiva di 7mila euro. Denunciato anche un 48enne residente nel Milanese per non aver attuato sistemi di protezione contro il, rischio di caduta dall'alto del ponteggio.