Brandizzo: perquisizioni negli uffici di Rfi a Torino

Perquisizioni in corso negli uffici di Rete ferroviaria italiana, alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, a Torino. A quanto si apprende agenti della polizia ferroviaria, carabinieri e uomini del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spresal), sono al lavoro da questa mattina, su mandato della procura di Ivrea, in relazione all'inchiesta sull'incidente ferroviario avvenuto a fine agosto alla stazione di Brandizzo (Torino) in cui persero la vita cinque operai di una ditta esterna, la Sigifer, al lavoro sui binari.