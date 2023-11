Torino, slitta di un anno il maxi-processo ad Askatasuna

Slitta di un anno, a Torino, il maxi processo in cui alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna sono accusati di associazione per delinquere. Il tribunale, per ragioni di composizione del collegio, ha aggiornato la causa al 19 settembre del 2024. Uno dei giudici, fra l'altro, osserverà un periodo di congedo per maternità. Il processo stava per esaurire la fase dedicata ai testimoni delle difese, gli ultimi dei quali saranno quindi ascoltati l'anno prossimo. Il programma prevede, nel prosieguo, gli interrogatori e le dichiarazioni spontanee dei 26 imputati.