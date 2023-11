Sponda destra del Po, in primavera i lavori di ripristino

Via libera della Giunta comunale ai lavori di ripristino del tratto spondale e della pista ciclo-pedonale lungo la sponda destra del Po, tra i ponti Balbis e Isabella. Partiranno in primavera, con una spesa di 4 milioni 498mila euro finanziati con fondi europei. L'esecutivo di Palazzo Civico ha approvato oggi il progetto esecutivo dell'intervento, che consentirà di rinaturalizzare e di mettere in sicurezza il tratto di circa un chilometro, chiuso dalla primavera 2021 in seguito a un esteso cedimento strutturale. Il progetto prevede la ricostruzione e la risagomatura della protezione spondale con una scogliera in massi, per rendere più naturalistico e paesaggisticamente compatibile con l'ambiente fluviale il nuovo percorso ciclo-pedonale. Lungo il tratto ricostruito verrà anche sostituito l'impianto d'illuminazione pubblica, con lampade a led Eco-Centric Lighting, a basso impatto sulla fauna e con elevati standard di risparmio energetico. "Grazie a questi lavori - sottolinea l'assessore alle Sponde fluviali, Francesco Tresso - entro il 2025 verrà nuovamente garantita la continuità della percorribilità ciclabile e pedonale lungo la sponda destra del Po. Un intervento atteso, che va nella direzione che stiamo perseguendo di esaltare il ruolo del fiume e delle sponde verdi nel contesto cittadino".