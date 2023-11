Brandizzo: Rfi, massima collaborazione con autorità

La società Rfi, "con tutto il personale interessato, sta fornendo la massima collaborazione, in assoluta trasparenza, agli agenti di Polizia e agli organi inquirenti che stanno indagando sulle cause dell’incidente". E' quanto si legge in una nota di Rfi, dopo la notizia delle perquisizioni negli uffici della società nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Brandizzo, nella quale hanno perso la vita 5 operai la notte tra il 30 e il 31 agosto. "Su mandato della Procura di Ivrea e in relazione all’incidente sul lavoro di Brandizzo, da questa mattina agenti di Polizia Giudiziaria stanno acquisendo documenti negli uffici di Rete Ferroviaria Italiana, a Roma e a Torino" aggiunge la società.