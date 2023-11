AFFARI COI PIEDI

Un calcio al Decreto Crescita. Cairo promuove il Governo

Il patron del Toro fa quello che gli riesce meglio: battere soldi. Il mondo del pallone "è un'industria che dà un grande contributo al Paese nel divertimento e per le imposte". Oltre gli sgravi fiscali vorrebbe una percentuale sulle scommesse

“Diamo al calcio quello che è del calcio”. Quando si tratta di soldi Urbano Cairo tira fuori gli artigli. Protagonista dello “Sport Industry Talk” della Rcs Academy, il patron del Toro ha illustrato la sua ricetta per far crescere il mondo del pallone: “È un’industria importante che dà un grande contributo al Paese dal punto di vista del divertimento e da quello delle imposte. Però si fa poco per aiutare un sistema che ha avuto i suoi problemi durante il Covid, per via della riduzione delle sponsorizzazioni e del volume della compravendita dei giocatori”. Il calcio attraversa un momento particolare, reduce dalla pandemia che ha depresso fatturati e conti economici. Sono aumentati i debiti, così come le difficoltà generali. “Credo si possa rapidamente risalire, i buoni risultati anche a livello internazionale hanno generato attenzione, poi gli accordi con Dazn e Sky e gli accordi che stiamo facendo per i diritti tv all’estero. Questo è tutto positivo. Poi il tema è che il calcio italiano ha bisogno di un sostegno, o meglio di avere ciò che è suo: c'è una norma europea sul diritto di autore. Per esempio, il monte totale delle scommesse, che ammonta a 16 miliardi, dovrebbe dare una quota al calcio. Se noi avessimo ciò che è giusto, come la percentuale del monte scommesse, non chiederemmo nulla a nessuno”.

A conti fatti di tutto, la soluzione di Cairo è semplice: riavere una parte di ciò che viene generato. “Dalle scommesse sul calcio il nostro mondo non riceve nemmeno un centesimo ed è un paradosso che le aziende di betting non possano sponsorizzare squadre di calcio” spiega il tycoon alessandrino. “Quando si tratta di rateizzare le imposte sembra che venga fatto chissà quale regalo. È vero, i calciatori guadagnano cifre importanti, ma questo aspetto viene ingiustamente colpevolizzato sebbene non riguardi solo l’Italia. Anche gli attori guadagnano molto, ma lo Stato con i tax credit spende circa un miliardo all’anno per supportare il cinema, pure per società straniere che fanno film in Italia. Qual è la differenza con le agevolazioni del Decreto crescita che ci permette di attrarre campioni dall’estero e aumentare l’appetibilità del campionato per la vendita dei diritti all’estero?”.

Agevolazioni di cui godono altri comparti. “Penso al cinema. Quando hai una situazione in cui le tax credit valgono 800 milioni, ecco quello è un aiuto importante che noi non abbiamo. Il Decreto Crescita è un piccolo aiuto per avere dei campioni che arrivano dall’estero e rendono più appetibile il campionato italiano, ciò aiuta a vendere i diritti all’estero, per poi dare una contribuzione maggiore allo stato italiano che prende dal calcio 1 miliardo e 400 milioni all’anno”. Non c'è il rischio che ci siano meno Buongiorno, col Decreto Crescita? “Si unire al Decreto Crescita un’incentivazione per i vivai. Chi investe sui vivai deve avere agevolazioni fiscali se fa investimenti oltre un certo livello. Ovunque ci sono calciatori stranieri, in Francia per esempio ci sono eppure il loro calcio funziona bene. Il dare lustro con talenti esteri è una cosa positiva, genera ricavi extra che puoi poi investire sui vivai”.

Nessuna utilità, invece, avrebbe secondo Cairo la riduzione del numero di squadre della Serie A: “Anche in Inghilterra e Spagna sono 20 e questo permette di avere 380 partite, ossia altrettante occasioni per i broadcaster di trasmetterle. Riducendo il numero di partite ne risentirebbe il valore economico del prodotto”.