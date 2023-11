Pd chiede consiglio regionale aperto su crisi industriali

Un Consiglio regionale aperto sulle crisi industriali dell'ex Ilva e della Lear e di altre aziende del Piemonte. E' la richiesta del gruppo Pd dopo le comunicazioni in aula dell'assessore al Lavoro Elena Chiorino. "Le notizie drammatiche sul futuro di alcune aziende in Piemonte: dalla Lear alla Te connectivity fino ai fornitori collegati come al futuro degli stabilimenti ex Ilva, richiedono una discussione attenta e un confronto costruttivo in un Consiglio regionale", spiega il consigliere regionale Diego Sarno. "Si tratta di una valanga che rischia di non fermarsi e che richiede che venga attuata una strategia regionale e nazionale straordinaria, studiata ad hoc - aggiunge Sarno - perché si possa passare dalle buone intenzioni a proposte concrete a sostegno delle famiglie, dei Comuni e del lavoro nella nostra Regione". Tra le richieste del gruppo dem l'apertura di "un tavolo con i Comuni per trovare strade utili per ridurre il danno e costruire ammortizzatori sociali locali. Sono i Comuni l'interfaccia primaria di chi è a rischio di licenziamento e di chi perde il lavoro e spesso vengono lasciati soli ad affrontare le crisi e le situazioni drammatiche dei lavoratori. Infine, - conclude Sarno - chiediamo alla Giunta di far conoscere al Consiglio il proprio piano strategico volto a salvaguardare le aziende piemontesi e a rendere attrattivo il territorio per l'insediamento di altri insediamenti, partendo dal rapporto con Stellantis e richiamando le aziende alla responsabilità sociale".