GRANDI OPERE

Parte da una finestra (abbattuta) la Città dell'Aerospazio

A dar retta a giornali e propaganda Torino e il Piemonte sono già in orbita. In verità non è stata messa neppure la prima pietra. Autorità, associazioni imprenditoriali e accademia a suonare la grancassa di un progetto che ha bisogno di un miliardo (ora ci sono 42 milioni) - VIDEO

Un miliardo. Qui comincia l’avventura della Città dell’Aerospazio. Come il celebre fumetto del signor Bonaventura con il compenso attualizzato ai giorni nostri, anche per il progetto che cambierà il volto di un pezzo di Torino, tra Corso Marche e Corso Francia, dovrà far fronte a parecchie vicissitudini. A incominciare dall’incognita del tempo: “Possiamo farlo in cinque anni o in venti anni, certo le imprese hanno bisogno di certezze”, ammettono dalla Regione. Nel caso il concetto non fosse ancora chiaro: il miliardo è immaginario. Anzi, sembra molto più lontano oggi rispetto a quando fu prospettato per la prima volta, ad aprile 2022, sempre presso la sede di Leonardo di Corso Francia dove stamattina, con la scusa di connettersi (o rubare i riflettori?) alla fiera di settore in corso all’Oval, sono stati rinnovati i buoni propositi della politica e delle aziende (a controllo pubblico) per portare Torino in orbita.

Sul palco sono in moltissimi, ognuno col suo “spazio”: quello di un’intervista per il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, l’unico esponente piemontese del governo che non si scorda degli amici e che sul territorio torna sempre, fosse anche solo per la sagra del mirtillo di Moncrivello. Di aerospazio capisce quanto di energia ma Gil infonde così tanta tranquillità che è difficile non volergli bene. Il governatore Alberto Cirio il suo tempo lo usa per ribadire la centralità per il Piemonte di un settore che “negli ultimi due anni ha visto crescere i propri occupati da 20mila a 35mila occupati, aumentando il giro d’affari da sette a otto miliardi”. Gli onori di casa spettano al direttore del settore velivoli di Leonardo, Marco Zoff, che continua a ripetere: “Siamo qua per condividere un’ambizione”. Appunto.

Non poteva mancare Giorgio Marsiaj che dopo aver segnato il suo mandato al vertice dell’associazione confindustriale torinese con la “riforma della vocale” dell’insegna sociale (da qualche settimana si chiama Unione Industriali) non ci sta a sedersi nelle retrovie dove l’organizzazione l’aveva relegato e con un balzo ruba la sedia di Cirio in prima fila, accanto al ministro, salvo poi essere costretto a sloggiare per lasciare il posto al governatore. È in estasi il decano degli imprenditori sabaudi che, per tener fede alla storia centenaria dei suoi avi, si spertica in ringraziamenti verso chi finora ci ha messo i soldi per quest’ambizione. Gli imprenditori? Manco per idea. La Regione, 15 milioni, il Politecnico 25 milioni, e due milioni e mezzo la Camera di Commercio. Per arrivare al fatidico miliardo manca un pochino, diciamo. In totale sono 42 milioni mal contati, che serviranno per la realizzazione della Piattaforma per l’aerospazio, 12mila metri quadri per attività di ricerca in cui il Politecnico spera di coinvolgere le aziende del settore.

Al momento c'è solo il rendering, stampato in una gigantografia davanti alla quale la photo opportunity è d’obbligo. C’è tempo anche per farne un’altra davanti all’Edificio 37 che Leonardo ha donato all’Università (o che lo Stato ha donato a sé stesso, fate voi) e che sarà abbattuto per fare spazio al centro di ricerca del Poli. La ruspa davanti alla quale i politici si accalcano per un’istantanea tira via giusto un pezzettino di muro, sotto una finestra. Il progetto dovrà essere completato in tre anni, anche perché utilizza fondi Pnrr che vanno spesi per forza entro il 2026. Dei dodici progetti che già erano sulla carta un anno e mezzo fa, è l’unico che a oggi è diventato qualcosa di più. Circa un ventesimo del miliardo immaginario per la Città dell’aerospazio che ancora non si sa bene in quale spazio si trovi. Forse nell’Iperuranio.