Parco della Salute: Cirio, inviate lettere a ditte in gara

Sono partite le lettere di invito alle due imprese coinvolte nella gara per la realizzazione del Parco della Salute di Torino. Avranno quattro mesi di tempo, fino al 12 aprile 2024, per la consegna della proposta di progetto definitivo. Lo ha comunicato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sottolineando che sono stati rispettati i tempi concordati con il ministero ed è stata mantenuta "la promessa di far partire le lettere di invito entro novembre". "Fin dal mio primo giorno come presidente sbloccare lo stallo che da anni coinvolgeva questo progetto è stata una assoluta priorità, come per altre opere fondamentali che abbiamo fatto ripartire l'impegno messo in campo anche sul Parco della Salute sta dando i suoi frutti", dice Cirio. "Le imprese a cui è stata trasmessa la lettera di invito sono due grandi realtà e sono sicuro che faranno un ottimo lavoro - ha spiegato il commissario straordinario per il Parco della Salute, Marco Corsini -. Stiamo procedendo come da nostro cronoprogramma, ampiamente nei termini che abbiamo condiviso con gli uffici ministeriali. La previsione è di arrivare all'aggiudicazione l'estate prossima con la prospettiva dell'avvio dei lavori entro il 2024".