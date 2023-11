SANITÀ MALATA

Milioni di ricette in un capannone. La "svolta" digitale della Sanità

Il fallimento della società che aveva vinto la gara per digitalizzare le prescrizioni dei farmaci lascia una montagna di documenti in un magazzino di Fano. Dati sensibili dei cittadini piemontesi. Un lavoro da 3,5 milioni. Adesso la Regione deve scucire altri soldi

Migliaia di scatoloni che viaggiano su e giù per mezz’Italia, pieni di dati sensibili dei pazienti piemontesi, a spese della Regione. E’ una storia di imprese con pochi scrupoli, di una burocrazia con troppe scartoffie e di un futuro digitale che s’incaglia nelle secche del presente sprofondando in un passato dal quale sembra impossibile uscire. A raccontarla sono milioni di ricette mediche, accumulate negli anni e alimentate tuttora nonostante la, seppur parziale, dematerializzazione delle prescrizioni.

La vicenda tutt’altro che conclusa e che, comunque, ha già costretto la Regione a ricorrere ai ripari rimettendo mano al portafogli, incomincia con quella che sarebbe dovuto essere la fine dell’uso della carta, sostituita dall’informatica, per la prescrizione dei farmaci. È il 2018 quando la Regione governata dal centrosinistra con presidente Sergio Chiamparino e assessore alla Sanità Antonio Saitta, attraverso Scr, la società di committenza regionale, bandisce una gara per l’“affidamento del servizio di registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle aziende sanitarie”. In sostanza si tratta di digitalizzare un’enorme montagna di ricette, inserirle in un archivio informatico per tenerne più agevolmente traccia e per avere disponibili i dati su cui misurare la spesa sanitaria, da quella complessiva fino a quella per singolo medico o paziente. Un servizio per cui la Regione mette sul piatto, per due anni, 3 milioni e 700mila euro. A giugno del 2020 l’appalto viene affidato al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla mandataria Record Data srl di Fano e mandante Plurima spa con sede a Milano. Il bando prevede, tra l’altro, la possibilità di raddoppiare il periodo dell’appalto con un esborso previsto complessivo di poco meno di 8 milioni e mezzo. Non succederà.

Gli scatoloni con le ricette prendono a viaggiare dagli uffici e magazzini delle Asl piemontesi verso le Marche dove si fa presto a stipare un capannone. E dalle Marche già pochi mesi dopo l’avvio dell’attività incominciano a arrivare richieste pressanti di pagamenti alle stesse aziende sanitarie pimontesi non appena la società emette le fatture. Un atteggiamento che appare strano e che alimenterà sospetti poi destinati a trovare rapidamente conferma. Quell’inusitata fretta e insistenza nel reclamare il dovuto non nasconde per molto tempo la più che precaria situazione finanziaria della Record Data srl. È il periodo del Covid e anche questo contribuisce, forse, ad attenuare un poco le perplessità e i dubbi sull’atteggiamento della ditta pesarese. Ma di fronte a ritardi e inadempienze ogni sospetto trova conferma. Il servizio non viene svolto, gli scatoloni restano accatastati nei magazzini della società, pieni di dati riservati e sensibili relativi ai pazienti piemontesi.

Nelle Asl, come confermato tutt’oggi, si si creano disagi e problemi nel controllo della spesa farmaceutica, visto che la digitalizzazione rimane pure quella sulla carta. Tant’è che per sopperire a questa carenza, tra le prime iniziative dell’Azienda Sanitaria Zero, diretta da Carlo Picco, c’è proprio la creazione di una sorta di cruscotto informatico di emergenza con cui monitorare i flussi di farmaci e la relativa spesa. Un ripiego utile, ma non certo esaustivo e che, soprattutto, non può sostituire totalmente il compito affidato e pagato alla società marchigiana.

Società che sempre più in difficoltà da mesi non paga più i dipendenti con arretrati che partono dal maggio dello scorso anno. Dei circa 60 addetti ben presto ne resta la metà, il prefetto di Pesaro a ottobre del 2022 convoca azienda e sindacati, ma il destini appare segnato. Un paio di mesi più tardi, il 7 dicembre il giudice Lorenzo Pini stabilisce per la Record Data srl la liquidazione giudiziale, con la nomina a curatore di Matteo Garulli.

Il Piemonte, che già ha sborsato tramite i pagamenti periodi effettuati dalle Asl un bel po’ di soldi, deve correre ai ripari. Il 20 dicembre aggiudica in via d’urgenza un appalto ponte per 4 mesi prorogabili a una nuova ditta, la Datamanagement Italia di Pomezia e per una parte alla Plurima spa, tutto mentre si è già provveduto a bandire una nuova gara. Lo scorso 26 aprile sempre Scr affida un ulteriore servizio alle ditte. Riguarda proprio quell’enorme quantità di materiale stivato nei magazzini della ditta finita in liquidazione. In termini tecnici si tratta del “recupero fisico delle prescrizioni farmaceutiche delle aziende sanitarie giacenti presso il deposito di Record Data srl sito in Fano”. Costo previsto: 25mila euro da ripartire tra le Asl.

Insomma, dalle tutt’altro che pingui casse regionali escono altri soldi oltre a quelli finiti nella società che li richiedeva con fretta e insistenza senza peraltro poi portare a termine il lavoro. Un lavoro delicato, visto proprio la natura dei documenti dove a ogni nome e cognome corrispondono patologie e prescrizioni farmacologiche. Non a caso pare che una delle preoccupazioni del curatore, di fronte a quella mole di dati sensibili dei piemontesi, sia proprio la loro custodia e gestione. Una montagna di scatoloni pieni di documenti che, destinata nuovamente a viaggiare su e giù per il Paese, non riesce neppure a partorire un topolino digitale. Piuttosto, l’ennesima storia di tempo perduto e soldi buttati.