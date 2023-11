Cascina dismessa trasformata in una fabbrica di cannabis

I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno denunciato due persone per detenzione di droga nel corso di una serie di controlli sul territorio. Il primo è un 45enne che ha costruito una serra per la produzione di cannabis in un cascinale abbandonato di Pratiglione, nel Torinese. La struttura era dotata di un articolato sistema di illuminazione con lampade, ventilazione e irrigazione tramite sistema idraulico. Il tutto è risultato alimentato attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati circa 56 grammi di infiorescenze di marijuana già essiccate, oltre a 153 piante di cannabis in stato vegetativo. Il cascinale è stato sottoposto a sequestro. A Issiglio, invece, è stato denunciato un uomo di 33 anni trovato in possesso di 72 grammi di stupefacente tra hashish, eroina, ketamina e marijuana.