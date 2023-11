Piantedosi al Comitato ordine e sicurezza a Torino

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parteciperà questo pomeriggio in prefettura, alla presenza del capo della polizia Vittorio Pisani, arrivato nel Torinese ieri, al Comitato straordinario ordine e sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Donato Giovanni Cafagna. Piantedosi era stato invitato dal sindaco, Stefano Lo Russo, alcuni mesi fa per un confronto sulla situazione in sicurezza in città. Tra gli argomenti del Comitato c'è anche la questione Alta velocità e le proteste che si sono nuovamente accese in Val di Susa, alla vigilia delle manifestazioni dell'8 dicembre, organizzate dai No Tav che hanno lanciato un appello dopo i sequestri dei presidi dei Mulini e San Didero.