SumUp, per i commercianti intelligenza artificiale è opportunità

Per metà dei commercianti, la crisi legata al carovita ha dato una forte spinta verso la digitalizzazione del business: per il 47,7% i pagamenti digitali sono lo strumento più utile per gestire le difficoltà e, in prospettiva, il 36,5% considera l'intelligenza artificiale un'opportunità per attrarre nuovi clienti. È quanto emerge dall'Osservatorio Small Business condotto da SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione. L'indagine mette in evidenza come a preoccupare i commercianti siano soprattutto l'aumento dei prezzi delle materie prime (61,2%) e il caro energia (59,3%), anche se solo il 17% segnala una riduzione dell'attività. Nel complesso, i piccoli business hanno retto: per il 38,9% la situazione è migliorata nel 2023, per il 38,4% è rimasta stabile. In vista della stagione natalizia, 6 su 10 prevedono vendite stabili o in crescita. "L'aumento dei costi delle materie prime e delle forniture energetiche resta nel 2023 il principale elemento di preoccupazione dei commercianti: tuttavia, la percentuale bassa di coloro che segnalano una riduzione delle attività e l'ottimismo diffuso nei confronti della stagione dello shopping invernale confermano come i commercianti italiani abbiano le risorse per reagire alla crisi economica", commenta Umberto Zola di SumUp. "Un supporto arriva anche dalla tecnologia, intesa soprattutto come pagamenti digitali, giudicati da circa metà degli intervistati un ottimo motore per contrastare la crisi, perché consente di intercettare un bisogno sempre più comune della clientela e ottimizzare gli aspetti del proprio business legati alla gestione dei pagamenti. In prospettiva, una buona parte dei merchant guarda con interesse all'intelligenza artificiale per coltivare la relazione con i clienti. Segno di una crescente apertura al digitale e maturità nel modo di analizzare e gestire la propria attività.