Preioni (Lega), Piemonte rinnova contributo comuni con più case popolari

"Con la variazione di bilancio, approvata in aula, siamo riusciti a rifinanziare la legge regionale 19 del 2022, a mia prima firma. Si tratta d'un intervento economico di 250mila euro, a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali rispetto al numero di abitanti". Così Alberto Preioni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, dopo l'approvazione ieri del contributo economico. I comuni con un'incidenza rispetto alla popolazione residente pari o superiore al 5% potranno contare sull'aiuto dell'amministrazione Lega in Regione. Queste risorse saranno poi ripartite in misura proporzionale al numero di alloggi sociali presenti nei diversi Comuni. "Vi sono Comuni piemontesi che rispetto alla popolazione residente mostrano un'incidenza di alloggi addirittura pari all'11% - aggiunge Preioni -. In questo modo riusciamo a sostenere quelli in maggiore difficoltà nel gestire gli immobili di edilizia pubblica". "È un'azione - conclude - che conferma l'attenzione della Lega nell'amministrazione del Piemonte verso i più fragili e i più bisognosi. È un nostro obiettivo, infatti, aiutare le amministrazioni locali che fronteggiano situazioni di povertà. Un sostegno economico che potrà andare a coprire le spese per le morosità degli affitti, la gestione delle case popolari, ma anche per iniziative a sfondo sociale".