Protesta degli ambientalisti, nove denunciati a Torino

La Digos della questura di Torino ha identificato e denunciato nove attivisti di Extinction Rebellion e Fridays for future che questa mattina si erano appesi dal tetto dell'Oval, a Torino, dove si sta svolgendo l'Aerospace and Defence Meeting, per protestare contro l'evento. Gli ambientalisti sono accusati di manifestazione non autorizzata, violenza privata e invasione di territorio. Gli uomini della Digos hanno inoltre sequestrato imbracature, corde, striscioni e walkie talkie. Per alcuni attivisti, provenienti da fuori Torino, si sta valutando il provvedimento del foglio di via.