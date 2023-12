Europa-Regioni: Fitto, assicurare flessibilità su fondi coesione

"La coesione rimane una delle politiche chiave dell'Ue anche nel post 2027. E' necessaria quindi una seria riflessione sia riguardo al fatto di mantenere una dotazione finanziaria adeguata, anche in prospettiva del futuro allargamento dell'Ue, sia riguardo alla sua attuazione, considerando i risultati non sempre positivi", Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari Ue Raffaele Fitto nel corso del Consiglio Affari Generali. "Fondamentale rimane assicurare quella flessibilità nell'utilizzo dei Fondi fortemente voluta dall'Italia, e riconosciuta dal Consiglio Europeo straordinario dello scorso febbraio", ha sottolineato. Tra i temi in agenda alla riunione dei ministri degli Affari Ue di Bruxelles c'è il futuro della politica di coesione e il suo rapporto con l'agenda strategica europea. "E' auspicabile inoltre un'accelerazione sull'approvazione della proposta Step (sulle infrastrutture tecnologiche critiche, ndr) al fine di un uso flessibile delle risorse, e di assicurare la sinergia e la complementarietà tra i diversi strumenti in grado di favorire un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse in grado di ridurre i divari tra i diversi territori, rafforzare la crescita e la competitività e affrontare il tema dell'autonomia strategica dell'Ue, al fine di creare le condizioni per la tenuta del sistema industriale europeo anche alla luce dei processi di transizione verde e digitale", ha aggiunto.