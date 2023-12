Calderone, "cultura del sussidio allontana persone dal lavoro"

"Una cultura basata sul sussidio ha allontanato le persone dal lavoro, elemento centrale delle nostre riflessioni. La nostra Carta costituzione pone il lavoro come elemento fondamentale". Lo ha dichiarato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo all'evento per i 125 anni dell'Inps. Negli anni "abbiamo costruito un buon sistema di ammortizzatori sociali, di protezione e sussidio. Ma è stato disincentivato l'incrocio tra domanda e offerta. Questo si vede nei dati con cui ci confrontiamo ogni giorno. Il sussidio ha allontanato dal lavoro", ha proseguito. "Chi ha creato il reddito di cittadinanza non ha potuto dire altro che, per la leva delle politiche attive, il progetto è rimasto ai blocchi di partenza. Magari si sono giustificati con la pandemia o le condizioni difficili". Tuttavia, ha aggiunto Calderone, "credo che sia necessario dare delle opportunità alle persone che invece vedono nel lavoro uno strumento per crescere e dare un contributo alla società". "La società cresce sul lavoro", ha sottolineato.